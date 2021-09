Alkon: HeidelbergCement will digitaler werden – Beteiligung an US-Softwarefirma

Der Baustoffkonzern HeidelbergCement beteiligt sich an dem IT-Dienstleister Command Alkon. Durch die Partnerschaft mit dem US-Softwareunternehmen sollen Lieferketten, Baustellen und Materialbeschaffung automatisiert werden, wie HeidelbergCement am Dienstag mitteilte. „Unser Ziel ist es, das erste Industrial-Tech-Unternehmen in unserer Branche zu werden“, sagte Firmenchef Dominik von Achten der Nachrichtenagentur Reuters. „Wir sind davon überzeugt, mit dieser Partnerschaft einen Standard für die schwere Baustoffindustrie setzen zu können.“