Allianz, Bilfinger, Stöer: Quartalszahlen im Überblick

Marktschwankungen belasten Allianz

Die Allianz sieht sich nach dem ersten Quartal weiter auf Kurs zu einem operativen Gewinn von mehr als elf Milliarden Euro in diesem Jahr. In den ersten drei Monaten des Jahren ging das operative Ergebnis um sechs Prozent auf 2,8 Milliarden Euro zurück, wie Europas größter Versicherer am Dienstag in München mitteilte. Grund dafür sei vor allem der starke Euro gewesen. Die Allianz traf fast punktgenau die Erwartungen der Analysten. Die Marktvolatilität habe auf operativer Ebene Spuren hinterlassen, sagte Vorstandschef Oliver Bäte. "Mit dieser guten Leistung ist die Allianz auf dem richtigen Weg, ihre Jahresziele für 2018 zu erreichen."