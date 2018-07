Alstom und Siemens EU-Kommission sieht Zug-Allianz kritisch

In Europa ist CRRC in der Tat bei vielen Ausschreibungen bisher nicht zum Zug gekommen, in den USA ist das schon anders. Die kanadische Bombardier, mit der Siemens ebenfalls verhandelt hatte, bezeichnete die Entscheidung zur eingehenden Prüfung der Fusion als richtig. „Unserer Ansicht nach verzerrt der Deal den fairen Wettbewerb und ermöglicht einem Mitspieler, seine Dominanz in der Signaltechnik auszuspielen, um Wettbewerb bei Zügen auszubremsen“, sagte Bombardier-Chefjurist Daniel Desjardins. Alstom und Siemens haben nun bis zum 21. November Zeit, die EU- Kommission von ihrer Sicht auf die Dinge zu überzeugen oder Zugeständnisse vorzuschlagen. Am Freitag erklärten beide, sie seien davon überzeugt, „dass der vorgeschlagene Zusammenschluss substanziellen Wert für die Mobilitätsbranche, unsere Kunden und die täglichen Nutzer unserer Transportlösungen bringen wird“. Die Fusion soll nach ihren Vorstellungen wie geplant bis Mitte 2019 unter Dach und Fach sein.