Alstoms Kampfansage an Siemens Frankreichs Doppelstockzug soll ICE verdrängen

Der französische Zugbauer Alstom, der Ende Januar 2021 die Übernahme des Konkurrenten Bombardier Transportation abgeschlossen hat, will das ändern. Alstom beliefert etwa die französische Staatsbahn SNCF seit 1996 mit dem „Avelia Euroduplex“, einem zweistöckigen Hochgeschwindigkeitszug, der bis zu 320 km/h schnell fährt und bei der SNCF den Namen TGV trägt. Der Zug wurde entwickelt, um mehr Kapazität auf der überlasteten Strecke zwischen Paris und Lyon zur Verfügung zu stellen. Mittlerweile wird er auch anderswo eingesetzt.



Diskussionen über mehr Wettbewerb im Fernverkehr auf der Schiene gibt es schon lange. „Wir werden in den nächsten zwei bis fünf Jahren ganz bestimmt neue Eisenbahnunternehmen sehen, die der Deutschen Bahn in Deutschland im Fernverkehr Konkurrenz machen werden“, sagt Yakisan. Versuche, in den Markt einzusteigen, gab es tatsächlich schon häufiger. Im Jahr 2012 fuhr der Hamburg-Köln-Express die beiden Städte im Unternehmensnamen an. Später versuchte sich das Unternehmen Locomore an einem Angebot auf der Schiene von Stuttgart nach Berlin. Die Verbindung ging inzwischen in FlixTrain auf.