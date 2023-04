Altmetall Das Geschäft mit dem Schrott

Doch das Geschäft ist so hart, wie das Material, um das es geht. Das zeigt ein Blick auf all die Start-ups in der Szene, die bereits wieder aufgeben mussten. Vor gut sechs Jahren startete die Altmetall-Handelsplattform Metalxchange, der schon ein paar Monate später das Geld ausging. Verwerter Alba stieß vor fünf Jahren das Start-up Scrappel mit an, das inzwischen aus dem Schrott-Recycling ausgestiegen ist, stattdessen soll die Software bald bei der Altpapier-Logistik helfen, verspricht die karge Webseite. Und Großkonzern Thyssenkrupp startete mit seiner Sparte Materials Services vor drei Jahren mit viel Optimismus ein eigenes Start-up, das das Geschäft mit recyceltem Stahl digitalisieren sollte. Der Erfolg aber blieb aus: „In diesem Fall stand schnell fest: das Projekt ‚fliegt‘ nicht – die Nachfrage war nicht in ausreichendem Maße vorhanden“, sagt eine Sprecherin von Thyssenkrupp Materials Services.



Grundsätzlich sei die Digitalisierung hilfreich, wenn es etwa um das mobile Befunden von Wertstoffen oder die Dokumentation gehe, teilt der Fachverband Schrott, E-Schrott und Kfz-Recycling (BSVE) mit. Beim Handel sehe das anders aus: „Die Geschäfte in unserer Branche basieren sehr stark auf Vertrauen und persönlichen Kontakten, die so nicht über eine reine Online-Plattform entstehen können“, so ein Vertreter des Verbandes. Dominiert wird das Geschäft aktuell von Schrotthändlern, die vor allem regional aktiv sind. In der Regel würden Unternehmen mit hohem Schrottaufkommen nur mit einigen wenigen Händlern sprechen. „Oft gibt es dadurch nur einen vermeintlichen Überblick über den Markt“, sagt Pannenbäcker, „ein Großteil der Marge beruht auf einer Informationsasymmetrie.“