Aluminium-Konzern: Norsk Hydro verkauft Walzaluminium-Sparte an Finanzinvestor KPS

Der norwegische Aluminium-Konzern Norsk Hydro verkauft seine vor allem in Deutschland vertretene Walzprodukte-Sparte an den Finanzinvestor KPS Capital Partners. Die renditeschwache Sparte Rolling mit Sitz in Grevenbroich im Rheinland und 5000 Mitarbeitern werde dabei mit 1,38 Milliarden Euro bewertet, erklärte Norsk Hydro am Freitag.