Aluminiumkonzern: Rusal-Gründer gibt Kontrolle und Sitz im Verwaltungsrat ab

MoskauAngesichts drohender US-Sanktionen wirft der Gründer des russischen Aluminiumkonzerns Rusal das Handtuch. Oleg Deripaska gebe seinen Posten im Verwaltungsrat als nicht-exekutiver Direktor auf, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Um den Konzern zu retten, will der russische Milliardär auch die Kontrollmehrheit abgeben. Seine Beteiligung an Rusal will Deripaska demnach auf unter 50 Prozent senken. Zudem soll eine Reihe unabhängiger Manager bestellt werden.