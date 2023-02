Ammoniak-Produktion: Linde liefert Wasserstoff an Düngemittelhersteller OCI

Der amerikanisch-deutsche Industriegasehersteller Linde versorgt den niederländischen Chemiekonzern OCI mit Wasserstoff und anderen Gasen für seine Ammoniak-Produktion in den USA. Linde werde auf dem Werksgelände von OCI in Beaumont im US-Bundesstaat Texas eine Anlage zur Produktion „blauem“ Wasserstoff und Stickstoff bauen und betreiben, wie das Unternehmen am Montag in Woking bei London mitteilte.