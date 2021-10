Ampelgespräche Wie die Industrie Druck beim Klima macht

Bisweilen ist’s schon kurios, wie grün jetzt alle sind, was für ein Wettbewerb rund ums Ergrünen entstanden ist, gerade jetzt, da FDP, Grüne und SPD in Berlin ganz ganz vertraulich und konstruktiv den Weg in die Zukunft verhandeln. Wer kann, der versucht jetzt nur noch zu beeinflussen, welcher Pfad hin zur Klimaneutralität genau genommen wird. Wie gestern eine beachtliche Allianz innerhalb der deutschen Wirtschaft, die eine besondere Botschaft an die Ampel-Verhandler gesendet hat. 69 Firmen, Unternehmen, Konzerne, haben einen „Appell“ der „Stiftung 2 Grad“ unterzeichnet, der von der künftigen Regierung eine „Umsetzungsoffensive für Klimaneutralität“ fordert. Und zwar „Jetzt.“ Soll heißen: In den ersten 100 Tagen der neuen Regierung.