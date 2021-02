AMS Osram-Mutter mit Umsatz auf Rekordniveau

Der operative Gewinn auf Stufe Ebit (bereinigt) kam im Schlussquartal bei 182 Millionen US-Dollar (Vorjahr 184,3 Millionen) heraus. Das entspricht einer Marge von 26,7 Prozent. Das Unternehmen selbst hatte eine Marge von 24 bis 27 Prozent in Aussicht gestellt. Angaben zu einer Dividende wurden in der Mitteilung nicht gemacht. Auch in den beiden Vorjahren waren die Aktionäre leer ausgegangen.