Analyse der Klägergemeinschaft Bundeswehr fordert 163 Millionen Euro Schadensersatz von Lkw-Kartell

Aufgrund von Preisabsprachen europäischer Lastwagenhersteller hat die Bundeswehr weit über 100 Millionen Euro zu viel für Militär-Lkw bezahlt. Eine Analyse der Klägergemeinschaft gegen das Lkw-Kartell, die der WirtschaftsWoche vorliegt, beziffert den Schaden für die Bundeswehr auf 163 Millionen Euro inklusive Zinsen. Die Armee soll überhöhte Preise etwa für mittelschwere und schwere Lkws gezahlt haben. Die Bundeswehr hat ihre Ansprüche an die Beschwerdeführerin DB Competition Claims (DBCC) abgetreten, eine Tochter der Deutschen Bahn. Die Bahn ihrerseits will den Herstellern einen Schaden von 91 Millionen Euro in Rechnung stellen, etwa für zu teuer eingekaufte Transporter der Spedition Schenker. Insgesamt vertritt DBCC rund 40 Geschädigte, darunter auch Flughäfen. Die Schadenssumme beträgt laut Aufstellung für das Landgericht München I insgesamt 510 Millionen Euro.