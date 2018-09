Analyse des Quartalsberichts Mehr als 50.000 Kläger gegen Bayer

Pharma ist kein Selbstläufer: Jahrelang profitierte Bayer vor allem vom Pharmageschäft und neuen, erfolgreichen Medikamenten. Davon kann für das zweite Quartal keine Rede sein, da legte Bayer vor allem beim Agrargeschäft und in der Tierarznei-Sparte zu. Im lange erfolgsverwöhnten Pharmageschäft ist das bereinigte Betriebsergebnis dagegen gesunken. Bayer begründet dies mit höheren Ausgaben für Forschung, Marketing und Vertrieb. Es gab aber auch eine Mängelrüge der US-Zulassungsbehörde FDA für die Pharmaproduktion in Leverkusen. Weil Bayer daraufhin etwa Abläufe korrigieren musste, kam es zu Lieferausfällen beim Potenzmittel Levitra oder dem Blutdrucksenker Adalat Oros. Anfang des Jahres kündigte Bayer an, dass dadurch das Ergebnis mit rund 300 Millionen Euro belastet wird. Ein Blick in das Medikamenten-Portfolio macht zudem deutlich, dass bei vielen Präparaten die Umsätze schwinden – etwa bei Betaferon gegen multiple Sklerose oder das Krebsmittel Nexavar. Analysten fragen sich zudem, ob es Bayer gelingt, rechtzeitig genügen Nachschub heranzuschaffen, wenn in einigen Jahren die Patente der gegenwärtigen Top-Medikamente wie Xarelto oder Eylea (Augenkrankheiten) auslaufen.