Angeblicher Datendiebstahl Linde verklagt Exmanager

Bei Linde vermutet man, dass der Manager aus Rache handelte. Sein Verhalten sei „vorsätzlich und böswillig“ heißt es in der Klageschrift. Der ehemalige CEO des Tochterunternehmens soll wütend auf den Konzern gewesen sein, weil man zuletzt versucht habe, seinen Beschäftigungsstatus zu ändern. Ursprünglich soll der deutsche Staatsbürger vorübergehend als Manager in die USA geschickt worden sein. Im Zuge dessen sollen ihm Privilegien zugestanden haben, die für US-Arbeitnehmer nicht gelten. Darunter etwa bezahlter Heimaturlaub, die Bezahlung der Privatschule seiner Kinder und bessere Versicherungsleistungen. Nachdem der Beklagte inzwischen seit zehn Jahren in den USA lebt, inzwischen eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung besitzt und laut Linde auch nicht vor hat, nach Deutschland zurückzukehren, wollte der Kläger den ehemaligen Manager als US-Angestellten unter Vertrag nehmen. Seine Privilegien wären somit weggefallen, was dem Beklagten missfallen haben soll.



Lesen Sie auch: Brenntag hat ein Alkoholproblem - Klage gegen ehemaligen Geschäftsführer