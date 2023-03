Angeschlagener Batteriehersteller Varta kauft sich nur etwas Zeit

Für eine Kapitalerhöhung wiederum bräuchte das Unternehmen eine Vision, eine Wachstumsstory – die dann auch noch genügend Investoren glauben müssen. Das dürfte nach den Erlebnissen in den vergangenen Monaten nicht ganz trivial sein. Nicht nur die regelmäßigen Ankündigungen im Zusammenhang mit V4Drive, auf die dann keine Taten folgten, hatte für Irritationen gesorgt. Auch dass Varta erst am 23. September seine Prognose für das dritte Quartal zurückzog – also just an dem Tag, an dem Apples neue Geschäftsbeziehung mit dem Batteriehersteller Samsung SDI in Sachen Airpod bekannt wurde, hatte einen faden Beigeschmack. Nicht jeder mochte glauben, dass Varta nicht schon viel früher von der neuen Konkurrenz erfahren hatte. So konnte der Eindruck entstehen, dass schlechte Nachrichten gern zurückgehalten werden, was das Vertrauen von Analysten und Investoren nicht unbedingt gestärkt haben dürfte.



