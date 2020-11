94,5 Prozent Wirksamkeit – mit diesem positiven Zwischenergebnis euphorisierte das US-Unternehmen Moderna Anfang der Woche die Welt. Produziert wird das äußerst vielversprechende Serum, dessen Zulassung noch aussteht, jedoch nicht nur in den USA, sondern auch in der Schweiz. Denn um Hunderte Millionen Impfstoffdosen herstellen zu können, braucht Moderna weltweit Unterstützung. Und so entstehen beim Schweizer Pharmaunternehmen Lonza im Walliser Stammwerk in Visp gerade drei Anlagen, die im Auftrag von Moderna jeweils hundert Millionen Impfstoffdosen pro Jahr herstellen sollen. Bis Ende des Jahres soll die Produktion laufen, Fachkräfte werden noch gesucht. Die dort produzierten Dosen sollen dann vor allem in Europa verimpft werden.