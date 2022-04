Der jüngste Nestlé-Neuzugang ist Ankerkraut. Das Gewürzunternehmen wurde durch die Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“ bekannt, Juror Frank Thelen investierte in Ankerkraut. Der Investor trat seine Anteile nun an Nestlé ab. Damit erweitert Nestlé, dem auch Maggi gehört, sein Geschäft mit Gewürzen. Das schmeckt nicht jedem. Egal ob Twitter, Facebook oder Instagram – in den Sozialen Medien lehnt eine große Mehrheit der Nutzer den Deal ab. Kein Wunder: Der Nestlé-Konzern steht seit Jahren in der Kritik. Viele werfen ihm vor, mit seinen Produkten Profit auf Kosten der Ärmsten zu machen. Dabei wären viele Kunden wohl überrascht, wenn sie wüssten, was alles zum Portfolio des weltgrößten Nahrungsmittelkonzerns zählt

Bild: imago images