Anlagenbauer: Gea erteilt weiteren Aktienrückkäufen eine Absage

Der seit 2004 amtierende Konzernlenker hatte im vergangenen Monat angekündigt, dass er spätestens zur Hauptversammlung im nächsten Jahr das Unternehmen verlassen wird. Am Mittwochabend teilte Gea zudem mit, dass auch Finanzvorstand Helmut Schmale vorzeitig gehen wird. An der Börse kam der anstehende Führungswechsel gut an: Die Papiere notierten über drei Prozent im Plus.