Anlagenbauer: Gea will profitabler werden und zukaufen

So soll bis 2026 die operative Umsatzrendite vor Restrukturierungsaufwand auf über 15 Prozent steigen von 11,5 Prozent im vergangenen Jahr. Beim Umsatz peilt er ein jährliches Plus von vier bis sechs Prozent an. Damit würde der Umsatz bis 2026 um knapp 1,4 Milliarden auf sechs Milliarden Euro steigen.