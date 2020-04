Anlagenbauer SMS in der Coronakrise „Da quatscht nicht mehr ständig einer dazwischen“

Warum haben Sie diese Möglichkeiten denn nicht viel eher genutzt, Ihre Tochter „SMS digital“ wurde bereits 2016 gegründet – und in den USA sind Ihre vollvernetzten, selbstlernenden Fabrikanlagen in der Erprobung?

Tatsächlich waren unsere Kollegen von der SMS digital und in manchen Überseeregionen hier schon weiter. Aber in Deutschland haben wir ja eine ziemliche Debattenkultur. Dies ist auf der einen Seite gut, auf der anderen zögert es Entscheidungen heraus. Mit Corona haben sich dann auch die schon lange anhaltenden Diskussionen zum Für und Wider virtueller Führung und Arbeitsweisen schnell erledigt, weil es einfach nicht mehr anders geht.



In puncto Corona-Sicherheitsvorkehrungen sind Büroangestellte sehr privilegiert. Sie sind Weltmarktführer im Anlagen- und Maschinenbau, wie sieht es denn in der Produktion aus?

Egal ob im Büro, auf Baustellen oder in unseren eigenen Werkstätten, die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner hat immer oberste Priorität: Wir bauen große Produktionsanlagen, ganze Stahlwerke, die sich über Quadratkilometer ausstrecken können, sodass der Sicherheitsabstand auf unseren Baustellen schon prozessbedingt gewährleistet ist. Auch in unserer Fertigung treffen wir alle Vorkehrungen zum Schutz unserer Mitarbeiter. Die Maschinen stehen in der Regel viele Meter auseinander. Schichtübergaben finden kontaktlos statt. Anders sieht es aber in der Tat bei der Vormontage der einzelnen Anlagenelemente in unseren Werkstätten aus: Da lassen sich Arbeitsschritte und Fläche nicht immer so gut entzerren. Um die Sicherheit zu gewährleisten, tragen unsere Mitarbeiter zusätzlich zu ihrer Sicherheitsausrüstung – Helm, Brille und Handschuhe – auch Atemschutzmasken, wenn sich der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewährleisten lässt.