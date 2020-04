Anlagenbauer SMS in der Coronakrise „Da quatscht nicht mehr ständig einer dazwischen“

Wie können Sie denn zurzeit überhaupt weltweit ihre Kunden in der Stahlindustrie betreuen?

Wir haben schon früh mit der Erprobung von Virtual und Augmented Reality begonnen: Unsere Ingenieure – die auf die verschiedenen Anlagentypen hoch spezialisiert sind – unterstützen so unsere lokalen Mitarbeiter und unsere Kunden auf den Baustellen vor Ort. Dafür nutzen wir modernste Technologie und eigenentwickelte Anwendungen: Die lokalen Mitarbeiter tragen dann spezielle Daten-Brillen oder -Helme. Hiermit können sie Bilder live an unsere Experten übermitteln – und zwar so, als ob sie direkt mit vor Ort wären. Das ist gerade in der jetzigen Zeit unglaublich hilfreich. Für den Service und die Wartung nutzen wir diese Technologie ja schon seit einigen Jahren, nun müssen wir sie aufgrund der Reise- und Quarantänebestimmungen auch für den Anlagenaufbau verstärkt zum Einsatz bringen. Und auch das funktioniert wesentlich besser als erwartet. Es ist schon klasse, was alles machbar ist.