Anstehender IPO: Siemens testet Staatsfonds-Interesse

BerlinSiemens will vor dem Börsengang seiner Medizintechnik-Sparte das Interesse von potenziellen Großanlegern ausloten. „Wir planen jedenfalls, auch das Interesse von relevanten Anker-Investoren, einschließlich Staatsfonds auszutesten“, sagte Konzern-Chef Joe Kaeser in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Auf die Frage, ob dies Norwegen und China umfasse, antwortete er: „Das Spektrum der wichtigsten Staatsfonds werden wir vermutlich abdecken, ja. Der Vorteil wäre, dass damit Anker-Investoren gewonnen wären.“ Allerdings wäre dann der freie Fluss von Aktien nicht so hoch.