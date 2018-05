Apcoa: Das Parkhaus wird digital – VW ist erster Großkunde

„Wir wollen vermeiden, dass sich andere in unser Geschäft drängen“, sagt Op de Beeck. Denn das Auto könne noch so intelligent sein, die Schranke kontrolliere immer noch der Parkplatzbesitzer. Und Stellflächen sind in Deutschland bisweilen knapper als Hotelbetten. Apcoa verfügt über 230.000 Parkplätze in meist guter Lage