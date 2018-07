Arbeitsgericht Frankfurt NHG-Mitarbeiter dürfen weiter streiken

Die NHG kündigte an, beim Landesarbeitsgericht Hessen in die Berufung zu gehen. Darüber würde laut Justiz frühestens am Montag verhandelt. Der Leiter des Bezirks Mitte der IG Metall, Jörg Köhlinger, forderte die Geschäftsführung auf, schnell an den Verhandlungstisch zurückzukehren. „Die IG Metall hat kein Interesse an einem Dauer-Arbeitskampf, sondern an raschen, aber eben auch konstruktiven Verhandlungen“, erklärte er laut einer Mitteilung. Am Donnerstag habe die NHG ihre bisherige Offerte verschlechtert und damit einen Abbruch provoziert. In Leipzig kündigte der IG-Metall-Sprecher Bernd Kruppa für die kommende Woche weitere Aktionen an.