Arbeitsplätze Thyssenkrupp-Stahlsparte plant wegen Kriegsfolgen Kurzarbeit

Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp hatte am Mittwochabend mitgeteilt, dass er infolge des Krieges in der Ukraine mit einer „Beeinträchtigung der Geschäftsentwicklung“ rechnet. Es sei davon auszugehen, dass die globalen Störungen an verschiedenen Stellen der Lieferketten Folgen vor allem für die Stahl- und Autozuliefergeschäfte des Konzerns haben werden.