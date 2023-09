Arbeitsrecht: Gewerkschaft klagt gegen GM und Stellantis wegen „unfairer Arbeitspraktiken“

Dem UAW-Vorsitzenden Shawn Fain zufolge wollen die Autohersteller in Detroit die Möglichkeit haben, US-Autowerke zu schließen und in Niedriglohnländer zu verlagern. Dies bezeichnete er als „Wirtschaftsterrorismus“. „Wir werden bis zum Äußersten kämpfen, um mehr Gerechtigkeit für die Arbeitnehmer zu erhalten“, so Fain.