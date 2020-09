Arbeitsschutzkontrollgesetz Politik nimmt Wurstbranche in Sippenhaft

Dabei soll nun auch die Wurstbranche als Teil der Ernährungsindustrie mit in den geplanten Geltungsbereich des Arbeitsschutzkontrollgesetzes genommen werden, obwohl es hier keine Verstöße gegen die Arbeitsbedingungen gibt. Die Hersteller sehen sich daher zu Unrecht am Pranger. Der Verband fordert, dass die Wursthersteller von dem Gesetz ausgenommen werden – wie andere Lebensmittelbereiche, Logistik und andere Branchen auch. Außerdem müsse es möglich sein, dass die Wurstbranche zumindest in saisonalen Spitzenzeiten und bei Aktionen des Handels auf Leiharbeiter zurückgreifen könne, fordert Dhem. „Dass unsere Produkte aus Fleisch hergestellt werden, kann nicht der Grund für einen derartig tiefen und völlig fehlgeleiteten Eingriff in unsere wirtschaftliche Freiheit sein.“