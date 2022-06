ARD-Dokumentation: Die fünf Probleme des Recyclings

Die menschengroße Metalltrommel dreht sich in Zeitlupe, Folien, Mülltüten und Gemüsenetze und fliegen hin und her. Durch Löcher in den Trommelwänden verschwinden die kleinen Teile, nach und nach, großer und schwerer Plastikmüll bleibt zurück. Der Müll fährt weiter, über ein Gewirr von Förderbändern in der großen Sortierhalle, er läuft über Sensoren, wird von Druckluft durchwirbelt, insgesamt zwanzig verschiedene Stationen. Sogar per Hand sortieren Mitarbeiter nach.