ARD-Dokumentation Die fünf Probleme des Recyclings

Etwa in Indonesien, auf der Insel Java, wo Nina wohnt. Die 14-jährige Aktivistin sammelt Plastikmüll am Strand und zeigt damit in der Dokumentation, was der Müll in ihrem Land anrichtet. Die Verpackungen, die Nina aufsammelt, stammen von Nestlé, von Unilever, von PepsiCo, Konzerne, die sich alle selbst Recyclingziele gegeben haben. Um die Probleme in Ländern wie Indonesien anzugehen, schließen sich Konsumgüterunternehmen und auch Öl- und Chemiekonzerne nun auch zu Organisationen wie der „Alliance to End Plastic Waste“ zusammen.