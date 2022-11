Arzneimittel-Knappheit Wir müssen uns aus der (Medikamenten-) Abhängigkeit von China befreien!

In den USA fließt viel Geld, um die Produktion wichtiger Roh- und Wirkstoffe für Arzneien zurück ins Land zu holen. Aus dem französischen Pharmakonzern Sanofi heraus ist vor wenigen Monaten der Wirkstoff-Hersteller Euroapi entstanden, der die Herstellung von Wirkstoffen für Europa und in Europa ausbauen will – unter anderem übrigens in Frankfurt. All das sind keine Patentlösungen. Aber gute Ansätze.