Arzneimittel Stada kauft 16 Marken des französischen Pharmakonzerns Sanofi

Stada wurde 2017 von den Finanzinvestoren Bain und Cinven für gut fünf Milliarden Euro übernommen. Das Unternehmen aus Bad Vilbel bei Frankfurt hat sich auf die Fahnen geschrieben, sein Portfolio an Nachahmermedikamenten und rezeptfreien Gesundheitsprodukten auszubauen. Sanofi will dagegen sein Produktangebot bereinigen und sich stärker auf schnell wachsende Marken konzentrieren.



Mehr zum Thema: Wer Physik, Chemie oder Biologie studiert, geht oft in die Forschung. Bei welchen Unternehmen das am liebsten geschieht, darauf hatte auch die Coronapandemie einen Einfluss.