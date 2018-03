Arzneimittelhersteller: Stada beantragt Wechsel in den General Standard

BerlinNach der Übernahme durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven peilt der Arzneimittelhersteller Stada einen Wechsel in das Börsensegment General Standard an. Stada habe beschlossen, bei der Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse zeitnah den Ausstieg aus dem regulierten Markt (Prime Standard) zu beantragen, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit.