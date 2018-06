Arzneimittelhersteller: Stada beginnt Einkaufstour mit Anti-Schuppen-Shampoo Terzolin

MünchenDer hessische Arzneimittelhersteller Stada beginnt seine Einkaufstour mit einem Anti-Schuppen-Shampoo. Von einer Tochter des US-Konzerns Johnson & Johnson übernimmt das Unternehmen die Rechte an „Nizoral“, das in Deutschland unter dem Namen „Terzolin“ in Apotheken verkauft wird, wie Stada am Donnerstag in Bad Vilbel mitteilte. Interims-Chef Claudio Albrecht will vor seinem Abschied in zwei Monaten noch einmal zuschlagen.