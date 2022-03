Arzneimittelhersteller Stada erwartet Einbußen im Russland-Geschäft

Russland ist einer der wichtigsten Märkte für Stada und trägt rund 14 Prozent zum Umsatz bei. Der Konzern beschäftigt dort 2100 Menschen, etwa ein Sechstel der weltweiten Belegschaft, und ist einer der größten Anbieter vor Ort. „Einbußen in Russland können wir mittelfristig mit Wachstum in anderen Ländern kompensieren“, sagte Goldschmidt. Stada will an seinem Russland-Geschäft festhalten.