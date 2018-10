Arzneimittelhersteller Stada interessiert an Bristol-Myers-Tochter in Frankreich

Der hessische Generika-Hersteller Stada ringt Insidern zufolge mit mehreren Finanzinvestoren um die Übernahme einer französischen Tochter des amerikanischen Pharma-Riesen Bristol-Myers Squibb. Stada habe neben BC Partners, CVC Capoital Partners und PAI Partners ein unverbindliches Gebot für das Geschäft von Bristol-Myers mit frei verkäuflichen Arzneimitteln in Frankreich abgegeben, das unter dem Namen Upsa firmiert, sagten mehrere mit dem Bieterprozess vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Auch die aus den USA heraus geführte Rivale Mylan und der französische Arzneimittelhersteller Pierre Fabre hätten den Hut in den Ring geworfen, sagte einer der Insider.