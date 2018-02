Asiatische Konkurrenz für deutsche Autokonzerne: Drohende Fahrverbote für Dieselautos: „China lacht über uns“

Nio-Manager Hui Zhang widerspricht. „Wir sind in der Geschäftswelt, nicht in der Ideologiewelt“. Wenn sich Geely mit 9,7 Prozent an Daimler beteiligt, führe das nicht zur „Vernichtung der Arbeitsplätze in Deutschland“, so Zhang. „Wir respektieren Deutschland“, sagt der Manager. Man habe großen Respekt vor den deutschen Autoherstellern. Klar sei aber auch: Diese müssten sich dem Wettbewerb stellen. Und den will Nio gewinnen, daran lässt er keinen Zweifel.