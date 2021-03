AstraZeneca Deutschland „Wir haben die mediale Aufmerksamkeit unterschätzt“

Forscher der Universität Greifswald haben bereits die Ursache für die aufgetretenen Hirnthrombosen gefunden: Danach löst die Impfung durch AstraZeneca bei einigen Patienten einen Abwehrmechanismus aus, der zur Bildung von Blutgerinnseln im Gehirn führt.

Das ist eine spannende, interessante Hypothese, die aber noch nicht belegt ist. Bislang lief die Meldung ja nur über die Medien, eine wissenschaftliche Veröffentlichung steht noch aus.



In Deutschland sind bislang 13 Menschen an Hirnvenenthrombosen erkrankt oder gestorben, in England drei. Auch zwischen anderen europäischen Ländern variiert die Zahl. Wie erklären Sie sich die Unterschiede?

Das kann tatsächlich Zufall sein, bei den geringen Fallzahlen ist das möglich. Eine zweite Erklärung ist, dass in Deutschland und England unterschiedliche Populationen geimpft wurden. In England wurde unser Vakzin vorwiegend an ältere Menschen über 65 Jahre verabreicht, in Deutschland an unter 65-Jährige. Bislang treten Hirnvenenthrombosen vor allem zwischen 20 und 55 Jahren auf. Ältere sind weniger betroffen.