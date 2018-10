Audi, GM, Airbus Die Quartalszahlen des Tages

Samsung fährt Rekordgewinn ein und warnt

Der weltgrößte Hersteller von Speicherchips und Smartphones, Samsung Electronics, stellt sich nach einem Rekordquartal auf ein Ende des Chipbooms ein. Wegen einer schwächeren Halbleiternachfrage und höheren Marketingausgaben in der Smartphone-Sparte rechnen die Südkoreaner mit einem Gewinnrückgang im vierten Quartal. Die Situation werde sich erst im zweiten Quartal 2019 verbessern, teilte der südkoreanische Konzern bei der Veröffentlichung seiner endgültigen Quartalszahlen mit. Damit schlägt Samsung Electronics in die gleiche Kerbe wie zuvor Texas Instruments und Apple-Zulieferer AMS, die sich ebenfalls skeptisch zur Nachfrageentwicklung geäußert hatten. Das dritte Quartal lief allerdings noch sehr gut für die Koreaner: Der Betriebsgewinn kletterte von Juli bis September auf bisher nie erreichte 13,6 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um 5,5 Prozent auf 50,7 Milliarden Euro zu. Während es in der Chipsparte noch rund lief, kam das Smartphone-Geschäft jedoch nicht auf die Beine. Das Betriebsergebnis in der Sparte fiel um ein Drittel auf 1,7 Milliarden Euro. Das ist der niedrigste Stand seit Anfang 2017. Am Donnerstag nach US-Börsenschluss gibt Apple Einblick in das abgelaufene Quartal.