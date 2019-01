 „Audi on demand“: Audi baut Autovermietung deutlich aus

IngolstadtAudis Autovermietung hat weltweit gut 600.000 Kunden und will das Angebot 2019 „in zahlreichen Städten weltweit“ ausbauen. Audi on demand gehe jetzt auch in Spanien an den Start, teilte die VW-Tochter am Montag in Ingolstadt mit. In Barcelona könnten Autofahrer jetzt einen Audi nach Wunsch für die Dauer zwischen einer Stunde und 28 Tagen online mieten.