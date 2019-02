Audio-Interview „Auf illegalen Müllkippen in Malaysia ist nur europäischer Müll zu sehen“

Während die deutsche Statistik den abgeführten Kunststoff als „wiederverwertet“ aufführt, leiden im fernen Asien Mensch und Umwelt unter Tonnen von Plastikmüll. Dabei sind die Wege des Abfalls schwer nachzuverfolgen. Häufig schalten sich windige Geschäftsleute zwischen, profitieren so vom „Laissez-faire“ deutscher Unternehmen. Denn die geben laut Wirtschaftswoche an, nicht zu wissen, was mit dem eigenen Abfall in Fernost passiert.