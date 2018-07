Auflage für Fusion mit Praxair: Konkurrent Messer dürfte Lindes US-Geschäfte bekommen

In der vergangenen Woche hatte Praxair bekannt gegeben, man werde ein fünf Milliarden Euro schweres Unternehmenspaket in Europa an den japanischen Rivalen Taiyo Nippon Sanso verkaufen. Der Amerika-Umsatz von Linde lag 2017 bei 4,9 Milliarden Euro, der ganz überwiegende Teil davon fiel in den USA an.