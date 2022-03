Aufrüstung Eurofighter: ein weiteres Leben für den Totgesagten

Bisherige Nutzernationen klagen, dass sie im Betrieb stark von den USA abhängig seien. So dürfen die Ingenieure und Mechaniker der eigenen Streitkräfte dem Vernehmen nach nicht alle Wartungsarbeiten machen. Das soll die Technik des Wunderfliegers schützen. „Die im Flug gesammelten Daten fließen offenbar zu einem großen Teil über die USA und die Betreiberstaaten können nicht vollständig sicher sein, dass sie auch wirklich alles bekommen“, so ein Vertreter eines Nato-Landes. Auch gebe es wenig Handhabe, wenn das Flugzeug nicht die versprochene Leistung bringe. „Das alles ist bei einem selbst entwickelten Flugzeug anders“, heißt es aus Airbuskreisen. „Wenn wir nicht liefern, kann die Ministerin persönlich vorbeikommen und mit Strafen drohen. Versuchen Sie das mal in der Lockheed-Zentrale in den USA.“