Aufschwung: Maschinenbauer erhöhen Prognose und rechnen mit sieben Prozent Wachstum bis Ende 2021

Erst am Donnerstag hatte der Verband die Auftragseingänge für Februar vorgelegt. Mit einem Plus von zwölf Prozent konnten die Anlagenbauer erstmals seit Oktober 2018 wieder zweistellig wachsen, jedoch in erster Linie durch die Nachfrage jenseits des Heimatmarkts. In einer Umfrage unter 726 Mitgliedsunternehmen klagte etwa ein Viertel der Maschinenbaufirmen über Produktionsbehinderungen infolge von Engpässen in den Lieferketten.