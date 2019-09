Aufsichtsrat-Entscheidung Thyssenkrupp gibt Vorstandschef Kerkhoff den Laufpass

Kerkhoff steht erst seit Mitte Juli 2018 an der Spitze des Industriekonzerns. Er hatte eigentlich einen Vertrag bis 30. September 2023. Der einstige langjährige Finanzvorstand Kerkhoff sollte Thyssenkrupp nach dem turbulenten Abgang des früheren Vorstandsvorsitzenden Heinrich Hiesinger wieder stabilisieren. Hiesinger hatte nach Differenzen mit Investoren hingeworfen. Von Anfang an stand Kerkhoff unter Beschuss. Nach mehreren Strategiewechseln und Prognosesenkungen hatte er zuletzt immer mehr an Vertrauen im Markt verloren.



Nun steht mit Kerkhoffs Abgang erneut ein Wechsel in der Führung des 200 Jahre alten Konzerns an. Und das in einer Zeit, in der Thyssenkrupp alles andere als glänzt. Kerkhoff muss für das Ende September endende Geschäftsjahr 2018/19 einen hohen Verlust ausweisen. Zudem zählt Thyssenkrupp seit einigen Tagen nicht mehr zu den 30 wertvollsten Börsenunternehmen in Deutschland. Der Essener Industrie- und Stahlkonzern musste wegen seines drastisch gesunkenen Aktienkurses den Dax verlassen. Ersetzt wurde der Traditionskonzern in dem Leitindex durch den Triebwerksbauer MTU.