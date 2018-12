 Aufsichtsrat: Ex-Bosch-Managerin Merz soll Thyssen-AR leiten

DüsseldorfMit der ehemaligen Bosch-Managerin Martina Merz soll bei Thyssenkrupp erstmals eine Frau an die Spitze des Aufsichtsrates rücken. Für den Fall ihrer Wahl durch die Hauptversammlung sei vorgesehen, Merz dem Kontrollgremium als Kandidatin für dessen Vorsitz vorzuschlagen, teilte Thyssenkrupp am Dienstag mit. Zudem solle der ehemalige Evonik-Finanzvorstand Wolfgang Colberg in das Gremium einziehen.