Aufsichtsrat-Kandidatin Martina Merz soll offenbar Thyssenkrupp lenken

Die Lufthansa-Aufsichtsrätin Martina Merz soll voraussichtlich auch Thyssenkrupp kontrollieren. Die ehemalige Bosch-Managerin Merz, die auch Vorsitzende des Boards of Directors beim Autozulieferer Saf Holland und Kontrolleurin bei Volvo ist, habe gute Chancen auf einen Posten im Aufsichtsrat der Essener, sagten zwei Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor hatte bereits die „Börsen-Zeitung“ über die Personalie berichtet. Eine offizielle Entscheidung gibt es indes noch nicht, hieß es weiter. Der Thyssenkrupp-Aufsichtsrat trete am 20. November zusammen, sagte einer der Insider. In dem Gremium gibt es auf Seiten der Vertreter der Anteilseigner nach dem Ausscheiden von Ulrich Lehner und Rene Obermann zwei vakante Posten.