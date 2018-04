Auftragseingänge im Februar: Deutsche Maschinenbauer sorgen sich wegen Handelskonflikt

DüsseldorfDie Nachfrage nach Maschinen „Made in Germany“ entwickelt sich im In- und Ausland weiterhin dynamisch. „Wir können nur hoffen, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China diese gute Investitionsneigung nicht nachhaltig schädigt“, sagte der Chefvolkswirt des Branchenverbandes VDMA, Ralph Wiechers, am Donnerstag. Die USA und China sind die wichtigsten Exportmärkte für den deutschen Maschinenbau.