Auftragsfertiger: Biologika unterstützt J&J bei Covid-19-Impfstoffherstellung

Ab Ende 2022 könnte der Astra-Zeneca-Impfstoff in großem Stil in Dessau hergestellt werden. IDT ist auch im Gespräch für eine mögliche Herstellung des russischen Impfstoffs Sputnik V in Deutschland. Ein Sprecher von IDT sagte dazu aber, die Gespräche dauerten noch an und es gebe noch keine Vereinbarung.