Aufzuggeschäft Warum ein Zusammenschluss von Thyssenkrupp und Kone sinnvoll wäre

In Nordamerika macht Thyssenkrupp immerhin 35 Prozent seines Umsatzes und das vor allem im lukrativen Dienstleistungsgeschäft. In den USA treibt Thyssenkrupp sein Aufzugsgeschäft weiter voran. In einen neuen Hauptsitz und einen neuen Testturm in der Südstaaten-Stadt Atlanta wollen die Deutschen einen dreistelligen Millionenbetrag investieren, wie der Konzern vor wenigen Tagen mitteilte. „Wir investieren 150 bis 250 Millionen US-Dollar in die gesamte Anlage samt Testturm, Headquarter und Innovation-Center“, sagte Thyssenkrupp-Aufzugs-Chef Schierenbeck. Der Testturm des Konzerns wäre der dritte dieser Art neben einer Anlage in Rottweil in Baden-Württemberg und der neuen Anlage in China.