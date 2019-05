Aufzuggeschäft Kone spielt offenbar Einstieg bei Thyssen durch

Konzernchef Kerkhoff hatte am Freitag die Pläne für ein Stahl-Joint-Venture und eine Konzernaufspaltung aufgegeben. Stattdessen will er einen Teil der Aufzugssparte an die Börse bringen. Von Seiten der Arbeitnehmervertreter wird er bei den IPO-Plänen unterstützt. Eine Offerte, bei der etwa Aktien statt Geld angeboten wird, käme für sie wohl kaum infrage. „Das Geld, das ein möglicher Börsengang der Aufzugssparte in die Kasse von Thyssenkrupp spült, muss für die Stabilisierung des Konzerns eingesetzt werden“, hatte der nordrhein-westfälische IG Metallchef und stellvertretende Aufsichtsratschef von Elevator, Knut Giesler, gesagt. „Uns geht es darum, eine Lösung zu finden, die dem Konzern gut tut, finanziell, aber noch wichtiger, die nachher auch die Beschäftigung im Elevator-Bereich absichert.“