Aufzuggeschäft Warum ein Zusammenschluss von Thyssenkrupp und Kone sinnvoll wäre

Kilometerweit ist das blaue Logo des Essener Industriekonzerns Thyssenkrupp auf dem 248 Meter hohen Turm in der chinesischen Stadt Zhongshan zu sehen. Neue Aufzüge mit superschnellen Kabinen testen die Deutschen dort. Auch ein neues Werk hat Thyssenkrupp in der Stadt im Perlflussdelta gerade erst gebaut. Schließlich ist China in den vergangenen Jahren zum wichtigsten Markt für die gesamte Branche geworden. 900.000 Aufzugsanlagen werden pro Jahr weltweit verbaut. Mit 500.000 Stück mehr als die Hälfte davon in China. Schätzungen lauten, dass 2020 bis zu 40 Prozent aller Fahrstühle weltweit im Reich der Mitte installiert sein werden.